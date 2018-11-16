В Мегионе сгорел жилой дом (ВИДЕО)

Видео – Артур Северский, группа ВКонтакте «Типичный Мегион»

В Мегионе сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом на ул. Садовая, 20/1. Сообщение о пожаре, который начался с крыши, поступило в 14 часов 50 минут. Площадь горения составила 430 метров квадратных, черный дым был виден из всех концов города. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали трех человек. Для обогрева эвакуированных администрацией к месту происшествия доставлен автобус. В соцсетях пишут, что здание было частично расселено, в нем проживало примерно четыре семьи.

Некоторые пользователи считают, что дом подожгли специально. «Легкий способ избежать затратного сноса», – написал в группе «Типичный Мегион» ВКонтакте Антон Дымов. «Эти «двушки» под снос, я живу в Садовой 18/1 и каждый год тут по одному дому убирают. Логика простая. Дома горят всегда с крыши, чтобы люди успели уйти. Сидим с соседями и думаем, что наш дом следующий», – поделился Александр Малков.

В Управлении жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации Мегиона сообщили, что будут осуществлять работу с погорельцами по адресу: ул. Строителей 7/1.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 16.11.18

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