Следователи проверят охранников югорского ТЦ, где с эскалатора столкнули ребенка в тележке

Югорские следователи начали проверку по факту ЧП в торговом центре «Оазис Плаза» (г.Нягань), где получил травмы 5-летний ребенок. Старший брат мальчика спустил его с эскалатора в тележке с продуктами. «Пока отец расплачивался на кассе, его 7-летний сын подкатил к эскалатору магазинную тележку, в которой находился его младший брат. Коляска перевернулась, в результате 5-летний мальчик получил травму головы. Он проходит амбулаторное лечение», – рассказали в Следственном комитете России.

Сейчас следователи устанавливаются причины происшествия, опрашивают очевидцев и работников торгового центра, выясняют, как долго дети находились без присмотра взрослых. Также проверяются действия персонала торгового центра на предмет соблюдения своих служебных обязанностей. Стоит отметить, что первоначально свидетели сообщали о том, что с мальчиками в магазине была их мать. Когда женщина появилась на месте ЧП, то якобы набросилась на старшего сына с кулаками. «Она дубасила этого мальчика в белой рубашке. Ее бы саму хорошенько … за то, что за детьми не следит. Мальчик весь в крови стоял, плакал поначалу, потом сознание потерял до приезда скорой», – пишут очевидцы в социальных сетях.

Состояние пострадавшего ребенка сейчас в норме. В соцсетях даже опубликовано видео, на котором он бегает по коридорам больницы с перевязанным лбом.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 19.11.18

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