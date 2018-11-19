В Югре полицейские час уговаривали женщину не отдавать деньги мошенникам

Мошенники похитили у 54-летней жительницы Югорска более 1,6 млн рублей. Женщине позвонила неизвестные из некоей компании «Коен-коен-Трейд» и предложили вложить денежные средства под процент. Для этого было необходимо перевести 10 тысяч рублей на валютный счет компании, а также направить фотографии паспорта.

Женщина выполнила указание, после чего ей снова позвонили и попросили дополнительно перевести 100 тысяч рублей. Потерпевшая сняла со своего банковского вклада 550 тысяч рублей и попыталась через мобильный банк перевести на счет фирмы сразу 200 тысяч рублей.

Сотрудники банка заблокировали карту в целях безопасности. Женщину вызвали в отделение финансовой организации и спросили, уверена ли она в том, что переводит деньги на счет проверенной фирмы. Югорчанка заверила, что все в порядке и ее карту разблокировали.

Спустя несколько дней мошенники позвонили вновь и предложили осуществить очередной вклад. В итоге под разными предлогами они похитили у потерпевшей более 1,6 млн рублей. Когда же все накопления закончились, женщине предложили взять кредит. И она согласилась.

Собрав документы, дама пришла в банк для оформления денежного займа. Узнав историю потерпевшей, сотрудники порекомендовали ей обратиться в отдел полиции. «Только после часовой беседы с правоохранителями женщина поняла, что попалась на уловки злоумышленников, – рассказали в УМВД по ХМАО. – В настоящее время подозреваемых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество»».

Югорск, служба информации

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