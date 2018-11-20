Сургутский авторитет сел за решётку из-за пристава: подробности громкого дела (ФОТО)

Стали известны подробности уголовного дела в отношении авторитета из Сургута, известного под псевдонимом «Кощей». Во вторник, 20 ноября, следственный комитет РФ опубликовал информацию о том, что житель Сургута 1974 осужден за вымогательство. Днём ранее о приговоре также сообщили в прокуратуре ХМАО. Агентству «Новый День» стало известно, за что именно терроризировал осужденный адвоката.

В официальных релизах кратко описали фабулу уголовного дела: злоумышленник с применением насилия вымогал у адвоката около четырёх миллионов рублей за взаимодействие с правоохранительными органами. Осужденный знал, что эти деньги есть у правозащитника, так как юрист выиграл дело в интересах компании, и должен был получить за свою работу именно такую сумму. События происходили летом 2016 года. Тогда же состоялось задержание на дороге в Сургуте, оперативное видео которого распространено силовиками, и летом того же года дело было передано в суд.

По данным агентства «Новый День», в материалах дела фигурирует ещё один немаловажный участник событий – судебный пристав. По словам собеседника в силовых структурах, потерпевшим является юрист Артур Тютькин из Нефтеюганска. Он в 2016 году выиграл дело в арбитражном суде в интересах коммерческой компании. Его гонорар составил процент от выигранной суммы – четыре млн рублей. Чтобы скорее получить причитающуюся сумму, адвокат обратился к знакомому судебному приставу – сотрудник службы должен был ускорить исполнение решения суда. Пристав, по неофициальным данным агентства, согласился, но тоже попросил свой «процент». Адвокат пошёл на эти условия, но расплатился с приставом не полностью. Чтобы получить свой «долг», сотрудник УФССП обратился к местному криминальному авторитету – Евгению Дудину, известному как «Кощей». Г-н Дудин, по словам источников в силовых структурах, входит в группировку другого авторитета – Зятька Ишимского.

Подробности «решения вопроса» с долгом можно узнать из официального релиза: «подсудимый под угрозой физической расправы завладел автомобилем адвоката стоимостью около миллиона рублей, а также получил 250 тыс. рублей. После этого злоумышленник потребовал увеличения мнимого долга. 8 июля 2016 года в Сургуте подсудимый причинил потерпевшему телесные повреждения», – говорится в сообщении следственного управления СК ХМАО.

Суд назначил г-ну Дудину наказание – восемь лет лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей. Отбывать наказание сургутский авторитет будет в исправительной колонии строгого режима.

фото – страница Евгения Дудина в «Одноклассниках»

Сургут, служба информации

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