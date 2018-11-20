В Югре начинается суд над охранником, который расчленил казака и выбросил в мусор

В Югре будут судить охранника Дома народного творчества, который убил и расчленил руководителя штаба станицы «Ермаковская» Александра Лаврова. Преступление было совершено в прошлом году, 16 декабря в Доме творчества проходило собрание казаков. По версии следствия, когда почти все участники мероприятия разошлись, между Лавровым и 41-летним ранее судимым охранником здания Рудобом Мухторовым произошел конфликт. Обвиняемый схватил топор и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Казак умер на месте, а охранник, пытаясь скрыть убийство, расчленил тело и выбросил его фрагменты в мусорный контейнер недалеко от здания. Тело нашли коллеги погибшего.

Сотрудники полиции задержали убийцу на его родине – в Кургане, куда он добрался на такси. «Директору охранного предприятия, в котором работал обвиняемый, следователем СКР внесено представление о принятии мер к устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Так внесено требование организовать проверку трудовой деятельности всех подчиненных охранников, работающих на объектах в Югре, в том числе на предмет наличия у них судимости», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

«Заканчиваются следственные мероприятия по делу жестокого убийства моего мужа, начальника штаба казачества, ветерана Чеченской войны Лаврова Александра Викторовича. В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру, а оттуда в течении 10 дней в суд. Очень надеюсь,что к концу этого года убийца получит по заслугам», – написала на своей странице в соцсети жена погибшего Ирина Пушистова. Мухторову, который обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Лавров, фото со страницы в соцсети Ирины Пушистовой

Ханты-Мансийск, служба информации

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