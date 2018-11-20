В Югре таксист ударил ножом пассажира, который назвал его тупым

В Нижневартовске вынесли приговор таксисту, напавшему на пассажира с ножом. Мужчина, ранее судимый за убийство, работал в компании такси «Фишка». В октябре 2017 года он подвозил нетрезвого пассажира. По причине опьянения тот не смог дать водителю пояснения по маршруту. Клиент то молчал, то бормотал что-то невнятное, а потом обозвал таксиста тупым.

«В ответ на это 41-летний водитель вышел из автомобиля и нанес ножом удар потерпевшему в область брюшной полости, причинив последнему множественные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Пассажир выжил, а водителя Нижневартовский городской суд приговорил к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с виновного взысканы в счет потерпевшего 350 тыс. рублей.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 20.11.18

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