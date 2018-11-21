В Югре депутата-единоросса выгнали из думы за прогулы

В Урае досрочно сложил с себя полномочия депутат гордумы от «Единой России» Михаил Горбачев. Отказаться от мандата ему пришлось по представлению прокуратуры. Поводом стали систематические прогулы депутатом заседаний и уклонение от работы с избирателями.

Проверкой надзорного ведомства установлено, что в 2018 году Горбачев не присутствовал ни на одном из семи заседаний думы без уважительных причин, также депутат не присутствовал ни на одном заседании комиссии по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности, членом которой он является.

Кроме того, на протяжении 2018 года Михаил Горбачев не проводил приемы граждан, не отчитался перед избирателями, что является нарушением правил депутатской этики.

«Я живу в этом избирательном округе и могу подтвердить, что Горбачев не исполняет свои полномочия, не ведет приемы, игнорирует людей. Люди жаловались на него в прокуратуру, и она выписала представление на имя председателя думы Галины Александровой с требованием наказать депутата или решить вопрос об его отставке», – рассказал «Новому Дню» экс-депутат думы Урая Леонард Насибуллин.

Горбачев написал заявление на увольнение еще 12 ноября, завтра в ходе очередного заседания депутаты примут его отставку.

Урай, служба информации

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