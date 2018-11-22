В Сургуте ГРЭС отравила реку нефтепродуктами

В Сургуте филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» незаконно сливал в реку Черная сточные воды, содержащие аммоний-ион, железо, хлориды, сульфаты и нефтепродукты. С февраля по август 2018 года из канализационных очистных сооружений в водный объект слили свыше 7,5 тонн загрязняющих веществ.

«В ходе проверки выяснилось, что предприятие осуществляет сброс в отсутствие утвержденного проекта нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект», – сообщили в прокуратуре ХМАО. Природоохранный прокурор обратился в Сургутский городской суд с исковым заявлением об устранении нарушений. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 22.11.18

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