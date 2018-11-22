В Сургуте за травму ребёнка во дворе почти полмиллиона заплатит УК

В Сургуте управляющая компания заплатит за то, что ребёнок травмировался во дворе жилого дома. ЧП произошло в апреле 2018 года. Прокуратура занялась инцидентом и обратилась в суд.

«Девятилетняя девочка получила травму на детской площадке возле дома №61 по Тюменскому тракту. Несчастный случай произошёл в связи с тем, что комплекс имел поломку: на лестнице горки не было ограждения», – выяснили в надзорной инстанции.

Домом управляет УК «Система». По версии прокуратуры, это она виновата в нарушении конструкций горки. Через суд с компании взыскали в пользу девочки компенсацию в 450 тыс. рублей.

Сургут, служба информации

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