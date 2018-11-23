В Югре провалился под лед трактор, тракторист пропал

Спасатели Центроспаса ищут молодого мужчину, провалившегося под лед на тракторе. ЧП случилось в четверг, 22 ноября на переправе поселка Ямки в Кондинском районе Югры. В настоящее время на месте происшествия работают водолазы. Мужчина 1991 года рождения пока не найден.

В Центроспасе напоминают, что безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 7 сантиметров, для совершения пешей переправы – 15 см и более, для проезда автомобилей не менее 30 см.

Накануне спасатели вытащили из воды тела женщин, провалившихся под лед на снегоходе в Нижневартовском районе. С ними был ребенок и мужчина. Тело ребенка также обнаружено. Мужчину ищут до сих пор.

Кондинский район, служба информации

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