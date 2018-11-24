Глава Югры Комарова сказала о будущем стихами экс-губернатора

Глава Югры Наталья Комарова объявила 2019 год годом семьи. Прежде чем сказать это, она процитировала стихотворение прежнего главы округа Александра Филипенко и показала доброе видео с югорскими детьми, которые рассказывали о своём регионе. Объявление губернатор округа сделала в субботу, 24 ноября, в ходе своего ежегодного отчёта и послания, сообщает агентство «Новый День».
«Что жизнь моя?
Родители мои, моя семья –
Все, без кого не мыслю жизни я».
Наталья Комарова упомянула исследование ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян счастливы благодаря семье. Она добавила, что решение по году семьи поддержано в ходе голосования жителей округа.
Задавая вопрос губернатору после отчёта, представители ЛДПР заявили, что хотели бы видет Александра Филипенко на подобных мероприятиях.
Ханты – Мансийск, служба информации
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