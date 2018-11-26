В Мегионе маленькая девочка насмерть обварилась кипятком

В Мегионе полуторагодовалая девочка погибла, опрокинув на себя чайник с кипятком. Ребенок находился на кухне под присмотром матери, однако женщина отвлеклась на мытье посуды.

«Девочка подошла к столу, на котором стоял чайник, и начала тянуть ящик стола на себя. Стол пошатнулся и чайник опрокинулся», – рассказали в СУ СКР по ХМАО. Девочка была госпитализирована с многочисленными ожогами, несколько дней врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи изучают условия воспитания и проживания ребенка. По предварительным данным, семья благополучная, на учете в органах системы профилактики ранее не состояла.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 26.11.18

Ямал стал одним из пьющих регионов России, антиалкогольные меры не работают. / Губернатор Комарова рассказала, сколько Югра отдала денег Тюмени. / Глава Югры Комарова сказала о будущем стихами экс-губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»