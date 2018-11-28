Югорские энергетики заказали корпоратив на миллион с муксуном и клоунами

Югорские энергетики заказали новогодний банкет на 1,2 млн рублей. Компания «ЮРЭСК» проведёт праздник с пармской ветчиной, муксуном, мимами и музыкальной группой. Владельцем «ЮРЭСК» является «Югорская Энергетическая Компания», которая принадлежит властям ХМАО, и депимущества Югры (по данным открытых источников).

Согласно документам, которые размещены на сайте госзакупок, энергетики проведут корпоратив 22 декабря 2018 года в ресторане «Олимп» (Ханты-Мансийск). Развлекать гостей будут ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, диджей, танцоры, музыкальный коллектив.

В меню должны быть в том числе: сыр деликатесный, ассорти «волшебный невод» с муксуном, тигровыми креветками и сёмгой. А также: пармский окорок и чизкейк с лососем. Но горячее энергетикам нужно подать «телятину оссобуко» и «восхитительный дуэт» – розочки из форели и муксуна. Пить энергетики будут водку и вино.

«ЮРЭСК» просит, чтобы кульминацией праздника стала конфетти-пушка. Интерьеры праздника заказчик описывает так: «в пространстве зала располагаются заснеженные елки, установлена главная елка, вокруг которой располагаются бутафорские подарки в ярких новогодних упаковках». Вход в ресторан должен быть обозначен красной дорожкой. «Действия ведущего погружают зрителя в стилизованное пространство ледяного города, все интерактивные элементы и развлечения направленны на массовые действия, что способствует держать публику в едином направлении», – пишет в техзадании заказчик (орфография и пунктуация сохранены).

Организацией мероприятия займётся компания «Амарант». Директор и соучредитель компании – Наталья Молокова.

Ханты-Мансийск, служба информации

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