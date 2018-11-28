В Сургуте мужчину убила дверь, в которую он стучал

В Сургуте нелепо погиб 38-летний мужчина. Вечером 23 ноября он направился в гости к своему 58-летнему знакомому, проживающему в потребительском огородническом кооперативе «Рябинушка», чтобы выпить. Гость стал громко стучать в дверь.

Это не понравилось хозяину, который уже был пьян. Он разозлился, подошел к двери и с силой ударил ее ногой. «Дверь слетела с петель и при падении упала на потерпевшего, причинив тяжелую травму головы. Через два дня от полученных телесных повреждений потерпевший скончался», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

В отношении хозяина дачного домика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Мужчине уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничения или лишение свободы до двух лет.

Сургут, служба информации

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