В Югре украли пожертвования для бездомных животных

В Ханты-Мансийске злоумышленник взломал магазин, чтобы украсть пожертвования для бродячих животных. Полиция уже нашла вора. Он ранее судим.

«29-летний злоумышленник днём пришёл в зоомагазин и увидел там ящик с пожертвованиями для бездомных животных. Когда магазин закрылся, он вернулся. Взломав двери тамбура, он проник в помещение. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды», – говорится в сообщении пресс-службы МВД Югры.

Как рассказали правоохранители, мужчине удалось украсть из ящика для благотворительности 2,5 тыс. рублей. Дело в отношении него возбуждено по части 2 ст. 158 «Кража». Ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Благотворительностью занималось общественное движение помощи животным «Ковчег».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.11.18

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