Власти Югры покупают торговый центр за миллиард

Правительство Югры покупает пятиэтажный торговый центр в Ханты-Мансийске. Общая сумма здания с сопутствующей инфраструктурой обойдется бюджету в 902,5 млрд рублей. Объект был введен в эксплуатацию в начале 2018 года, он располагается на перекрестке Промышленная-Объездная, его общая площадь – 8,3 тыс. кв.м.

Власти ХМАО планируют разместить в торговом центре окружное госучреждение, занимающееся содействием развитию малого и среднего бизнеса в области инновационной деятельности.

Как сообщается в документах правительства, правообладателем имущества является московское ООО «Детский технопарк». Деньги на выкуп торгового центра выделяют по госпрограмме «Управление госимуществом ХМАО на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».

Всего чиновники намерены приобрести в госсобственность два помещения и здание (в областном центре, Нижневартовске и Ханты-Мансийском районе) на общую сумму 116,3 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.11.18

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