В Сургуте задержали проституток-вахтовиков (ФОТО)

В Сургуте снова задержали проституток. Девушки прибыли из Алтайского края, родителям они сказали, что работают вахтовым методом. Силовики отправились в рейд по саунам, там и обнаружили девушек. Теперь их привлекут к ответственности по «административной» статье.

«Установлено, что жрицы любви для поиска клиентов оставляли визитки в различных саунах города. Девушки 1991 и 1999 годов от своих близких такой род деятельности скрывали. В отношении гражданок составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», – рассказали в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Всего с начала года полицейские Сургута привлекли к административной ответственности два десятка проституток.

фото – скрин видеозаписи УМВД ХМАО

Сургут, служба информации

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