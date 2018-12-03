В Югре нашли тело тракториста, провалившегося под лед вместе с машиной

Спасатели нашли тело тракториста, провалившегося под лед вместе с трактором в районе поселка Ямки. ЧП произошло еще 22 ноября. Поиски 27-летнего мужчины шли больше недели.

«Несмотря на низкую температуру воздуха, водолазы ежедневно осуществляли спуски под воду. За все время поисков обследовано 3450 м. кв. водной акватории. 29 ноября труп мужчины обнаружен и передан сотрудникам полиции», – рассказали в «Центроспас – Югория».

Кондинский район, служба информации

Кондинский район. Другие новости 03.12.18

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