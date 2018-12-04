На сгоревшем складе в Нижневартовске нашли фрагменты тела

В Нижневартовске спасатели МЧС, разбиравшие завалы после пожара на мебельном складе, нашли фрагменты тела мужчины. Предположительно это останки сгоревшего работника склада. Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, остается неизвестным местонахождение еще одного сотрудника.

«Разбор завалов в настоящее время продолжается. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники склада. Причина пожара будет установлена после проведения пожаротехнической экспертизы специалистами противопожарной службы МЧС», – говорят в следственном комитете.

Пожар случился вечером 1 декабря. По данным ГУ МЧС России по ХМАО, площадь возгорания составила 3,9 кв.м. Во время пожара произошли деформация и разрушение стен, обрушение кровли по всей площади здания.

Нижневартовск, служба информации

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