В Югре подорожает техосмотр автомобилей

В пятницу, 7 декабря правительство Югры установит предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. В 2019 году цены будут увеличены на 4,6 %, что не превышает планируемый Минэкономразвития России уровень инфляции на услуги (105,5 %).

В частности за техосмотр легковых автомобилей с января придется платить 620 рублей (в 2018 году – 593 руб.), за техосмотр мототранспортных средств – 207 рублей (было 198 руб.). Владельцы транспортных средств с массой не более 5 тонн, используемых для перевозки пассажиров (более 8 мест для сидения) будут платить 1219 рублей (было 1067 руб.). Всего в списке 33 вида транспортных средств. Самый дорогой техосмотр – у тех, которые предназначены для перевозки опасных грузов (на базе N3) – 1817 рублей.

«Предлагаемый предельный размер платы за техосмотр для легковых автомобилей на 2019 год находится на среднем уровне по отношению к другим субъектам РФ», – уточняют в правительстве ХМАО.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.12.18

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