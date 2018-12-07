Югорский омбудсмен хочет запретить подросткам делать аборты без согласия родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова предложила внести изменения в закон, согласно которому врачи не обязаны сообщать родителям об обращениях в больницы подростков в возрасте от 15 лет.

Сейчас дети имеют право самостоятельно подписать согласие на медицинское вмешательство (в частности, на аборты). Моховикова считает, что возраст согласия необходимо повысить до 18 лет, соответствующее предложение она уже направила для рассмотрения на заседании Координационного совета детских омбудсменов, которое пройдет 10 декабря в Москве.

«Происходят случаи, когда подростки сталкиваются с наркоманией в этом возрасте, девушки у нас беременеют. О любом заболевании родители должны знать, – сказала Татьяна Моховикова в ходе пресс-конференции в РИЦ «Югра» 6 декабря. – Почему закон решил, что с 15-летнего возраста ребенок сам может решить, сделать ему аборт или не сделать, пойти лечиться или нет от пагубного пристрастия, которое еще возможно излечит?»​​​.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.12.18

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