Власти Югры меняют главу аэропорта Нижневартовска

Власти Югры меняют директора АО «Нижневартовскавиа» (международный аэропорт Нижневартовска). С 26 декабря эту должность займет Олег Метелица, он сменит действующего директора Сергея Бакунина. Решение будет одобрено на заседании Совета директоров 14 декабря. Срок будущего контракта Метелицы – три года. В настоящее время Метелица является заместителем гендиректора по оперативному управлению производством «Нижневартовскавиа».

АО «Нижневартовскавиа» на 100% принадлежит правительству Югры. Предприятие располагает собственным вертолетным парком Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропортом, способным принимать Ан-124 «Руслан», а также «Боинги» и «Эйрбасы» всех типов по 1 категории ИКАО с обоих направлений. По перевозке пассажиров аэропорт входит в число 30-ти крупнейших аэропортов России.

Нижневартовск, служба информации

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