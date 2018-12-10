В Югре утонул УАЗ с людьми (ФОТО)

В Югре погибли жители поселка Березово. ЧП случилось в ночь на 9 декабря. Люди возвращались на автомобиле УАЗ из поселка Приобье Октябрьского района по зимней автодороге «Приобье – Игрим». «Примерно в 20 километрах от поселка Шеркалы автомобиль, проезжая по замерзшей реке, провалился под лед. Водитель и пассажир транспортного средства погибли, еще одному пассажиру удалось выбраться и спастись», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели двух жителей поселка Березово. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы тел. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что, по предварительным данным, на автодороге «Приобье – Игрим» ледовая переправа через реку до настоящего времени официально не открыта и проезд транспортных средств по льду водоема запрещен, поскольку лед еще недостаточно крепкий.

Березовский район, служба информации

Березовский район. Другие новости 10.12.18

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