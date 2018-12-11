«Газпром трансгаз Югорск» замусорил югорский поселок

Компания «Газпром трансгаз Югорск» устроила в Югре замусорила территорию югорском поселке Сорум. Нарушения при эксплуатации свалки твердых бытовых отходов выявила прокуратура Белоярского.

«Предприятием допущено складирование отходов навалом, неконтролируемое распределение отходов по территории свалки без изоляции, захламление санитарно-защитной зоны и прилегающей земли к подъездной дороге», – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор внес начальнику линейного производственного управления предприятия представление, потребовав устранить нарушения природоохранного законодательства. Однако компания проигнорировала требования. В итоге прокуратуре пришлось воздействовать на «Газпром трансгаз Югорск» через суд.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его в полном объеме, апелляционная инстанция требования прокурора поддержала. В настоящее время судебное решение предприятием исполнено.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 10.12.18

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