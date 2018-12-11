Власти Югры ввели дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков

Обманутые дольщики из числа молодых семей, являющиеся участниками программы по обеспечению жильем, смогут получить субсидии на погашение ипотеки даже если молодоженам уже исполнилось 35 лет. Соответствующие поправки в закон «О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков» приняли депутаты думы ХМАО во вторник, 11 декабря.

«На молодых людей, которые взяли кредит на строительство жилья и были обмануты, будут распространяться все меры социальной поддержки, даже если они достигли возраста в 35 лет. Им будет оказываться финансовая помощь на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту или займу на квартиру», – сказал председатель думы Борис Хохряков.

Ханты-Мансийск, служба информации

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