Власти Югры оплатили отель для гостей из Сирии по 52 тысячи рублей в сутки за номер

Делегация из Сирии, приезжавшая на празднования Дня рождения округа, обошлась югорскому бюджету почти в миллион рублей. Согласно сайту госзакупок, столько власти потратили на отели и авиабилеты для гостей.

Так, на проживание восьми сирийцев в сургутском отеле «Поларис» с 9 по 12 декабря бюджет округа выделил 167 тыс. рублей.

Кроме этого, гости из Сирии за счет югорского бюджета провели два дня в Москве. За их проживание в столичной гостинице власти заплатили посреднику – екатеринбургскому турагентству ООО «Лидер-ФМТ» (владелец Елена Волчатникова).

Екатеринбургская компания получила 622,6 тыс. рублей. Согласно техзаданию, граждане Сирийской Арабскй Республики пробыли в отеле Москвы с 19:00 5 декабря по 21:00 6 декабря 2018 года, а также несколько часов 12 декабря. Таким образом услуги турагенства обошлись югорскому бюджету в 26 тыс. рублей на одного сирийца в сутки. Если же номера были двухместными, то получается, что стоили они по 52 тыс. рублей в сутки.

Еще 154 тыс. рублей пошли на покупку авиабилетов для сирийцев по маршруту Москва – Ханты-Мансийск – Москва. Этот несложный процесс также прошел при помощи посредника – индивидуального предпринимателя Ольги Мироновой.

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.12.18

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