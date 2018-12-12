Губернатор Комарова заказала себе музыкальный клип в стиле Камызяков

Более двух миллионов рублей потратили власти Югры на уличное оформление в рамках празднования 88-летия автономного округа. Это лишь закупки, размещенные АУ «Центр «Открытый регион». Так, на аренду мультимедийного оборудования для демонстрации праздничных видеороликов потратили 500 тыс. рублей.

В такую же сумму обошлось создание самого ролика, который чиновники заказали единственному поставщику – «Медиахолдингу» Владислава Василенко, который также получает госконтракты на ремонт автомобилей и занимается еще шестьюдесятью видами деятельности.

Согласно техзаданию, это четырехминутный музыкальный клип. В полмиллиона входят услуги по съемке видео и написанию песни, текст которой должен вызывать чувство патриотизма и гордости за свой регион.

При этом чиновники требовали, чтобы мелодия напоминала им рэп Love story от Камызяков (команда КВН, авторы хита «Плакала и какала»), а сюжет был таким же смешным, как в скетчах сатирического шоу «Однажды в России». Договор с «Медиахолдингом» был подписан 2 декабря, а срок его исполнения – 5 декабря, так что клип сняли за три дня. Власти обещали показывать его в YouTube, ВКонтакте, Однокассниках, Фейсбуке, однако корреспондент «Нового Дня» не смог найти видеоролик в соцсетях.

Еще 500 тыс. рублей ушло на изготовление и поставку арт-объектов для тематической выставки. Среди объектов – чум, ель, трехметровый мост, двухметровая часовня, нефтевышка, стеллаж для книг и олень. Сама застройка площадей в месте проведения праздничных мероприятий обошлась бюджету в 365 тыс. рублей. А на разработку брендбука праздничных мероприятий округ выделил 250 тыс. рублей.

Каждая закупка делалась у единственного поставщика.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.12.18

Власти Югры оплатили отель для гостей из Сирии по 52 тысячи рублей в сутки за номер. / В Югре официально открыли несколько ледовых переправ. / Cледователи выясняют, как травмировались на рейсе Москва-Сургут бортпроводники «Ютэйра». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»