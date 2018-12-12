В Югре выбрали лучшего слесаря и лучшего инженера-теплотехника

В Нижневартовске состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» по Уральскому федеральному округу. Организаторами выступили Депжкк и энергетики Югры и АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры». Мероприятие прошло на базе Нижневартовского государственного университета.

Как сообщает отдел по связям с общественностью, АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры», на церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился кандидат технических наук, доцент, проректор по образовательной деятельности Геннадий Мальгин.

«Рады приветствовать всех на этом конкурсе, площадкой для проведения которого стал наш Нижневартовский университет. Сейчас в зале присутствуют студенты по направлениям электроэнергетики и теплотехники. У них есть шанс посмотреть на своих будущих потенциальных работодателей и, возможно, в скором времени они также будут бороться за победу в подобных соревнованиях. Что касается предприятий, для них участие престижно и значимо. Человек труда должен быть прославлен», – уверен Мальгин.

За звание лучшего слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) и лучшего инженера-теплотехника соревновались 14 представителей муниципальных организаций в сфере ЖКХ из Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Советского, Когалыма, Мегиона и Нижневартовского района. Конкурсанты решали сложные теоретические задания и на практике доказывали свое мастерство.

Первым этапом для претендентов стало прохождение тестирования на предмет владения необходимыми знаниями по охране труда, промышленной безопасности и основам профессии – участникам было необходимо за полтора часа дать верные ответы на 30 вопросов.

В ходе практического задания инженеры-теплотехники решали задачи на определение расчётной тепловой нагрузки микрорайонов, а слесари КИПиА должны были за 10 минут выполнить монтаж схемы системы измерения температуры воздуха, за каждую дополнительную минуту судьями начислялись штрафные баллы.

Участники с достоинством справлялись со всеми сложными испытаниями. Средняя сумма баллов за два этапа составила итоговую оценку конкурсантов.

Таким образом, безоговорочным победителем в номинации «Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» стал опытный сотрудник МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» Нижневартовска Юрий Кибец: «Я занят в этой профессии в течение 36 лет, и уже занимал первые места в подобных конкурсах на окружном уровне, но победа – это всегда приятно. Сегодня удалось освежить знания в памяти, и, что самое важное – пообщаться с ведущими специалистами в своей сфере и познакомиться с коллегами из других городов».

Почетного второго места был удостоен ученик Юрия Кибеца, сотрудник МУП «Горводоканал» Нижневартовска – Дмитрий Загаров, бронза досталась специалисту СГМУП «Городские тепловые сети» Сургута Игорю Федию.

В номинации «Лучший инженер-теплотехник» со значительным отрывом первое место занял работник ООО «Концессионная Коммунальная Компания» Когалыма Евгений Петухов.

«Я работаю первый год по профессии, недавно окончил университет. Это мой первый конкурс, не могу не отметить отличную организацию, хотя задания были не из лёгких. Сейчас я ощущаю удивление и радость. Моя победа сложилась из хорошей учебы и высоких требований организации, которым нужно соответствовать», – отметил лучший теплотехник региона.

Серебряным призёром стал сотрудник СГМУП «Городские тепловые сети» Сургута Алексей Виноградов, замкнула тройку лидеров специалист МУП «Теплоснабжение» Нижневартовска Анна Файзулина.

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса Депжкк и энергетики Югры Виталий Фенский поздравил победителей и призёров, вручив почетные дипломы и ценные подарки – планшеты Apple iPaD.

«Конечной целью конкурса является популяризация рабочих профессий среди молодежи. По этим двум номинациям конкурс проводится в Югре впервые. Предприятия направили лучших сотрудников, чтобы достойно представить муниципалитеты, и показать пример подрастающему поколению», – резюмировал Фенский.

Напомним, что победители в каждой номинации представят автономный округ на заключительном этапе соревнований, который состоится в I квартале 2019 года: в Тюмени встретятся лучшие инженеры-теплотехники, федеральный этап для слесарей КИПиА пройдет в Новом Уренгое.

Нижневартовск, служба информации

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