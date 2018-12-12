В Югре сотрудница суда придумала уголовные дела для хищения денег

В Югре сотрудница суда придумала схему хищения денег с помощью мифических уголовных дел. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в декабре 2017 года. Сейчас бывшего секретаря суда обвиняют по двум статьям: «покушение на мошенничество» и «служебный подлог».

«В 2017 году из Березовского районного суда в Минфин для осуществления выплат поступили документы об удовлетворении судом исков о компенсации морального вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием, и возмещении расходов на услуги адвокатов на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. При проверке сотрудники Минфина выявили признаки подлога – в документах содержались не соответствующие действительности сведения», – рассказывают в пресс-службе следственного управления СК ХМАО.

Уголовных дел, на которые ссылалась секретарь суда, никогда не было. «Проведены многочисленные допросы, очные ставки, психофизиологические исследования с применением полиграфа, комплекс экспертиз, в числе которых почерковедческие, компьютерно-технические. По версии следствия, обвиняемая изготовила, оформила и организовала отправку подложных судебных решений в Минфин», – поясняют следователи.

Женщина призналась в преступлениях. Следователям предстоит выяснить, как она получала персональные данные граждан, на которых оформляла документы.

Березовский район, служба информации

Березовский район. Другие новости 12.12.18

В Югре выбрали лучшего слесаря и лучшего инженера-теплотехника. / Губернатор Комарова заказала себе музыкальный клип в стиле Камызяков. / Власти Югры оплатили отель для гостей из Сирии по 52 тысячи рублей в сутки за номер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»