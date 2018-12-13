В Сургуте назначен новый главный следователь

В Сургуте назначен новый руководитель следственного отдела СУ СКР по ХМАО. Отдел возглавил подполковник юстиции Владимир Ермолаев. Ранее он занимал должность начальника Югорского межрайонного следственного отдела следственного управления. Предыдущий глава отдела Антон Квасницкий был уволен в связи с выходом на пенсию, – пояснили «Новому Дню» в следственном комитете.

В органах СКР Ермолаев служит с 2015 года. Он занимал должности инспектора отдела процессуального контроля следственного управления, заместителя руководителя Нефтеюганского межрайонного следственного отдела, руководителя Югорского межрайонного следственного отдела.

В 2017 году Владимир Ермолаев был награжден почетной грамотой СКР, в 2018 году получил награду от председателя Следственного комитета России медалью «За безупречную службу» II степени.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 12.12.18

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