Главный венеролог Югры задержан сотрудниками ФСБ

В Югре сотрудники ФСБ задержали главного врача «Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера» Евгения Понича. Как сообщил «Новому Дню» источник в правоохранительных органах, вместе с ним был задержан начальник одного из отделов вендиспансера, с обоими сейчас проводятся следственные действия.

В СУ СКР по ХМАО уточнили, что сотрудники медучреждения подозреваются в мошенничестве, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, подозреваемые выводили деньги из вендиспансера.

«В 2017-2018 годах одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым в соответствии с их указанием, – сообщили в следственном комитете. – Кроме этого, в течение нескольких месяцев подозреваемая вообще не осуществляла трудовую деятельность, тем не менее, выплаты заработной платы и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым».

Сумма ущерба, которую нанесли сотрудники кожвендиспансера Департаменту здравоохранения округа, сейчас устанавливается. Подозреваемые допрашиваются.

Евгений Понич, фото – сайт Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.12.18

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