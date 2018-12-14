ЮТэйр отменил рейс и сорвал отпуск десяткам россиян

Авиакомпания «ЮТэйр» отменила 14 декабря утренний рейс из Мурманска в Москву (Внуково). Представители авиакомпании ничего не объясняют.

«Представитель «ЮТэйр» сначала вообще закрывал окно своей конторы и говорил с кем-то по телефону. Как удалось выяснить, рейс отменили по техническим причинам, – рассказал «Новому Дню» один из пассажиров. – Люди сильно возмущены, даже полиции пришлось вмешаться, чтобы осадить. В итоге половина пассажиров уехала домой. Пятерым морпехам, которые в новогодний в отпуск ехали, пришлось обратно в часть возвращаться».

Через некоторое время людям, оставшимся в аэропорту, начали выдавать талоны на питание в кафе «Юность». «Новый День» направил запрос в «ЮТэйр», ответ пока не получен. В аэропорту Мурманска также получить комментарии не удалось – у сотрудников, отвечающие за общение в прессой, еще не начался рабочий день.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.12.18

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