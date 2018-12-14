Аэропорт Нижневартовска назовут в честь героя соцтруда

Начался второй тур голосования по выбору имен аэропортам в пяти городах, которые уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. В числе городов второго тура – Москва (Внуково), Санкт-Петербург, Архангельск, Пенза и Нижневартовск.

В этих городах по результатам основного тура лидеры голосования не стали победителями, так как параллельно номинировались в других населенных пунктах и набрали там больший процент голосов от общего числа проголосовавших.

Для проведения второго тура сформированы новые «тройки» имен – финалистов. В Югре после того, как имя Фармана Салманова досталось аэропорту Сургута, югорчане могут выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

В настоящее время участие в голосовании по выбору имени аэропорта Нижневартовска уже приняли более 5 тысяч человек, большая часть из которых отдала предпочтение Виктору Муравленко – советскому организатору нефтяной и газовой промышленности, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий.

Оставить свой голос можно до 23 декабря на сайте «Великие имена России».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.12.18

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