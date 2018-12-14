В некоторых городах Югры коммуналка подорожает на 15-18%

Правительство Югры одобрило предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги. Речь идет о документе, который ограничивает уровень платы за ЖКХ на 2019 год.

«Для Югры данное решение с 1 января ограничено индексами роста 1,7%, а с 1 июля – 2%. Это средний индекс по субъекту. Также решением правительства России утверждены предельные отклонения до 4%. То есть, максимальный уровень роста платы граждан без согласования думами муниципальных образований на территории Югры может быть не выше 4%», – сказал глава региональной службы по тарифам ХМАО Алексей Березовский.

По его словам, у властей есть пять обращений представительных органов муниципалитетов, по которым принято решение с превышением предельного уровня в 4%. Это города Нижневартовск (повышение на 1,7% с января и на 11% с июля), Лангепас (1,7% и 9%), Мегион (1,7% и 14,8%), Покачи (1,7% и 7,5%), п.г.т. Игрим (1,7% и 18,3%).

«Это вызвано необходимостью реализации концессионных соглашений, которые либо уже заключены, либо планируются к заключению», – пояснил Березовский.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.12.18

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