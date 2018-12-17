В Нягани девушка зарезала постучавшего к ней друга

В Нягани будут судить девятнадцатилетнюю девушку, которая убила своего друга. Убийство произошло после конфликта, на дверном пороге, в подъезде. ЧП случилось 18 августа 2018 года.

В следственном управлении СК ХМАО описывают обстоятельства трагедии: девушка с подругами всю ночь выпивала. Утром она позвала в гости знакомого. Он пришел, между ними случился конфликт, который вынудил молодого человека покинуть квартиру. Спустя некоторое время он вернулся и постучал в дверь. На пороге квартиры его встретила девушка с ножом и нанесла удар. Ранение оказалось смертельным – оно пришлось в грудную клетку. 18-летний молодой человек умер.

Дело было возбуждено по статье «убийство». Известно, что между юношей и девушкой были романтические отношения.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 16.12.18

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