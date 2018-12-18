Югорчанка попала под следствие за то, что из мести сломала соседские лыжи

В Нефтеюганске полицейские задержали женщину, которая сломала лыжи соседа, с которым находилась в затяжном конфликте. Как пояснил потерпевший, он возвращался с тренировки и по стечению обстоятельств оказался в одном лифте с соседкой. Между оппонентами произошла очередная словесная перепалка. В ходе ссоры мужчина оскорбил соседку, в ответ она вырвала из его рук лыжи, выбежала на лестничную площадку и наступила на одну из них. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«Со слов злоумышленницы, она не смогла сдержать эмоций и таким образом отомстила соседу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»», – сообщили в УМВД по ХМАО. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 17.12.18

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