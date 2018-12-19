В Югре нашли незаконную свалку бурового шлама

В Югре возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения экологически опасных отходов.

«Неустановленными лицами из числа сотрудников нефтяной компании в ходе деятельности по добыче нефти в Ханты-Мансийском районе в нарушение правил хранения и технологии переработки в шламовых амбарах были захоронены отходы – «буровой шлам», относящийся к IV классу опасности, – сообщили в СУ СКР по ХМАО. – Анализ проб почвы, отобранных под амбарами Верхне-Шапшинского и Нижне-Шапшинского месторождений, установлено превышение содержания нефтепродуктов, что свидетельствует о загрязнении почвы».

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, лиц, причастных к его совершению. Также устанавливается ущерб окружающей среде.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.12.18

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