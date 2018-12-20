В Югре турагент похитил у клиентов десятки миллионов рублей

В Нижневартовске вынесен приговор директору турфирмы «Афина», которая похитила у клиентов 22 млн рублей. Подсудимая занималась организацией комплексного туристического обслуживания, а также продажей авиабилетов.

«С ноября 2015 по август 2016 под видом продажи туров для отдыха по различным направлениям и авиабилетов злоумышленница заключила договоры со 154 гражданами на оказание услуг, заранее не намереваясь исполнять договорные обязательства, в результате чего похитила денежные средства у потерпевших в особо крупном размере», – сообщили в прокуратуре ХМАО. Кроме того, женщина похитила и потратила 250 тыс. рублей, которые получила от туроператора в связи с отказом двух граждан от турпродукта.

Директора «Афины» обвинили в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причиненный ущерб возмещен частично.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 19.12.18

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