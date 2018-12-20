Жители югорского поселка просят помощи у криминального мира и губернатора Комаровой

Жители Нефтеюганского района восстали против одного из кандидатов, претендующего на должность главы поселка Куть-Ях. Люди написали письмо на имя губернатора Натальи Комаровой с просьбой снять с выборов, которые состоятся 23 декабря, директора КДЦ «Сияние Севера» поселка Салым Ларису Жильцову.

Женщину называют протеже генерального директора ООО «Лесопромышленная компания», депутата-единоросса тюменской областной думы Богдана Богославца, однако, по словам местных жителей, она не достойна быть главой поселка.

«Мы знаем ее как необязательного человека, который любит занимать деньги и не отдавать. К примеру, в 2014 она заняла у двоюродного брата 700 тыс. рублей на развитие бизнеса и до настоящего момента не отдала. В поселке Салым Жильцова многим должна большие суммы, даже криминальный мир выбивал с нее деньги по просьбе жителей, за долги забрали у нее личную автомашину. Необязательность – это неуважительное и несерьезное отношение к людям, неумение и нежелание думать о других», – написали в обращении на имя губернатора жители Куть-Яха и Салыма.

По их словам, Лариса Жильцова пыталась организовать ресторанный бизнес в Салыме, но дело не пошло, женщина осталась с долгами. «Под видом бурной предпринимательской деятельности она набирает у доверчивых людей в долг большие суммы, потом говорит, что «бизнес не получился». Мы подозреваем ее в мошенничестве и будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы», – говорят авторы письма и просят Наталью Комарову снять с выборов кандидата Жильцову.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 20.12.18

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