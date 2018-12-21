В Нижневартовске осудили мужчину, который сжег бомжа в подъезде

В Нижневартовске осудили бомжа, который в подъезде жилого дома сжег другого бездомного. 36-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

ЧП произошло 13 марта 2018 года. «Нетрезвый мужчина спал на лестничной площадке девятого этажа. После того как его разбудил шум, он поднялся на 11 этаж, где увидел другого бомжа. Тот распивал спиртное и курил. Подсудимый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры. Обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От ожогов потерпевший скончался на месте преступления», – рассказали в следственном управлении СК Югры.

Злоумышленника нашли полицейские. Теперь ему придется провести девять лет в колонии строгого режима.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 21.12.18

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