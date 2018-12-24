В Югру пришли 45-градусные морозы

Спасатели предупреждают югорчан о наступающих морозах. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, в период 24-26 декабря по северной и восточной части Нижневартовского района ХМАО ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрообогревателей. Без необходимости не выходите на улицу и не выезжайте куда-либо на личном автотранспорте. Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если все-таки придется быть вне дома», – советуют в МЧС и напоминают, что если укрыться от ветра, то вероятность обморожения будет значительно ниже.

Ханты-Мансийск, служба информации

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