Мэр Сургута катался с горок и рассердил жителей города (ВИДЕО)

Мэр Вадим Шувалов проинспектировал ледовые городки Сургута. Не щадя пальто, он лично катался с горок, чтобы проверить их на соответствие требованиям безопасности и ГОСТам.

«Кататься можно!», – отрапортовал мэр на своих страничках в соцсетях.

Жители города не оценили самоотверженность Шувалова. «Вы бы лучше на автобусе каждый день покатались утром и вечером за такую цену [имеется в виду повышение цен на проезд в частных автобусах Сургута до 50 руб.]», – написала под постом градоначальника Евгения Лунева

«Если честно, мне не понравилось. Горки совсем для малышей от 1,5 до 3 лет. Моей дочке 3,5, она отказалась кататься. На одной из более высоких горок была дыра при спуске и никто на ней не скатывался, так как без попы можно остаться», – пожаловалась Бика Рабаданова.

«Президент Путин тоже сначала и на самолете летал, и ладу калину тестил, а потом отвернулся от своего народа», – заметил Александр Шинкарев.

В конце прошлой недели руководитель управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев совместно с представителями УМВД, департамента архитектуры и градостроительства, управления по природопользованию и экологии, службы по профилактике терроризма, предприятия «Горсвет» проверили безопасность ледовых горок, построенных на территории Сургута. Как отметили проверяющие, все возведенные ледовые элементы соответствуют ГОСТам.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 24.12.18

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