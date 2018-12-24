Самолет из Новосибирска не смог долететь в Нижневартовск

Самолет Embraer Е 170 авиакомпании S7 не смог долететь из Новосибирска в Нижневартовск. После взлета была выявлена неисправность шасси и борт вернулся обратно в аэропорт Толмачево. Самолет приземлился 08.20 часов по местному времени.

«Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. На борту, по предварительным данным, находилось 4 члена экипажа и 67 пассажиров», – сообщили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР.

Сейчас следователи проводят проверку по факту экстренной посадки самолета. Проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Нижневартовск, служба информации

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