Жители югорского поселка остались без отопления в 40-градусный мороз (ФОТО)

Поселок Высокий в Мегионе остался без отопления сегодня ночью. В сорокаградусный мороз там произошел порыв трубы на перекрестке улиц Советская и Льва Толстого. «У нас посёлок Высокий замерзает! В квартирах отключили батареи, холодно!!! А на улице дубак», – пишут жители в соцсетях и выкладывают фото с места ЧП.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Мегиона, сейчас в многоквартирных домах отопление уже подключено, ведутся работы по развоздушиванию системы. «На данный момент без отопления остаются одна квартира в доме на Амурской.17 и одна квартира в доме на Мра,5. Работы там будут завершены в кратчайшие сроки. Процесс находится на контроле у главы города, людей без тепла мы не оставим», – пообещали в управлении ЖКХ.

Стоит отметить, что сейчас температура воздуха в Мегионе – минус 39 градусов.

Фото – Елена Волкова

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 24.12.18

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