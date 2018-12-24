Югорчанин убил жену, чтобы не потерять ребенка

В Югре будут судить молодого отца, который убил бывшую жену, чтобы не потерять ребенка. Пара развелась, но продолжала постоянно конфликтовать. Несмотря на то, что ребенок проживал с отцом по решению суда, женщина угрожала, что заберет его и на протяжении двух лет систематически вымогала с бывшего супруга деньги.

«За то, чтобы экс-супруга не обращалась в суд с заявлением об изменении места проживания ребенка, мужчина заплатил ей в общей сложности более 500 тысяч рублей. В сентябре 2018 года, когда между мужчиной и женщиной вновь произошел конфликт, обвиняемый вывез потерпевшую в лес, где совершил ее убийство», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Свою вину мужчина признал полностью. В числе причин, способствовавших совершению преступления, были противоправность и аморальность поведения потерпевшей. Эти обстоятельства смягчают вину и могут быть учтены судом при вынесении приговора 28-летнему обвиняемому.

«Материалы по факту вымогательства в соответствии подследственностью, установленной УПК РФ, переданы в органы внутренних дел», – добавили в следственном комитете.

Сургутский район, служба информации

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