Губернатор Комарова раздаст югорским семьям по 3 тысячи рублей

Жители Югры получат к Новому году от окружного правительства единовременную выплату, приуроченную к году Семьи. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова. По три тысячи получат малообеспеченные семьи с детьми и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, состоящие на учете в центре социальных выплат автономного округа.

«Каждый пятый житель Югры в 2018 году уже получил единовременную денежную выплату к 25-летию Конституции Российской Федерации, а также объявленному президентом страны Десятилетию детства. Данную выплату семьи получат в беззаявительном порядке до 31 декабря текущего года», – сказала Наталья Комарова.

По словам и.о. директора департамента социального развития Югры Терезы Пономаревой, прогнозная численность получателей единовременной денежной выплаты составит чуть более 40 тысяч человек.

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.12.18

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