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Вторник, 25 декабря 2018, 09:14 мск

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Аэропорт Нижневартовска получил новое имя

Фото – Pixabay

Аэропорт Нижневартовска получил имя нефтяника Виктора Муравленко. Таковы итоги второго тура голосования по выбору имен аэропортам, которые уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. Именно этот вариант в рамках второго тура получил большинство голосов – 58%.

Виктор Муравленко внес огромный вклад в разработку и освоение Самотлорского месторождения нефти, в строительство Нижневартовска. В частности – добился принятия решения о строительстве города единым заказчиком по единому генеральному плану.

Напомним, аэропорт Сургута был назван в честь первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. За это имя в рамках проекта «Великие имена России» проголосовало более 44 тыс. человек (58%). Имя Фармана Салманова стало лидером и в Нижневартовске. Там нефтяник получил 45% (21,7 тыс. голосов). Поэтому для аэропорта Нижневартовска был организован второй тур голосования.

Нижневартовск, служба информации

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