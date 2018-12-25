Жительница Югры случайно убила младенца

Жительница Югры случайно убила своего трехмесячного младенца. По предварительным данным, мать положила ребенка рядом с собой на кровать и уснула, закрыв по неосторожности своим телом дыхательные пути малыша.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе осмотра места происшествия установлено, что для ребенка в квартире имелось отдельное спальное место – детская кроватка.

Сейчас Урайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО устанавливаются все обстоятельства гибели младенца. Следователями проверяются условия, в которых проживал и воспитывался ребенок. По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Урай, служба информации

Урай. Другие новости 25.12.18

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