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Вторник, 25 декабря 2018, 09:59 мск

Новости Югра

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Жительница Югры случайно убила младенца

Фото – Pixabay

Жительница Югры случайно убила своего трехмесячного младенца. По предварительным данным, мать положила ребенка рядом с собой на кровать и уснула, закрыв по неосторожности своим телом дыхательные пути малыша.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе осмотра места происшествия установлено, что для ребенка в квартире имелось отдельное спальное место – детская кроватка.

Сейчас Урайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО устанавливаются все обстоятельства гибели младенца. Следователями проверяются условия, в которых проживал и воспитывался ребенок. По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Урай, служба информации

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