Югорский регоператор рассказал, сколько жители будут платить за вывоз мусора

С 1 января 2019 года жители Ханты-Мансийска будут платить за вывоз мусора в среднем по 133 рубля с человека. Эту цифру сегодня озвучил директор регионального оператора – компании «Югра-Экология» Павел Ващенко.

По его словам, единый тариф составит около 731 рубля за кубометр и будет применен ко всем 11 муниципалитетам. Стоит отметить, что органы местного самоуправления самостоятельно рассчитывают норматив твердых коммунальных отходов на человека в кубометрах. В дальнейшем установленный тариф будет умножен на данный норматив и поделен на 12 месяцев в году. Так, например, с 1 января 2019 года средняя сумма за вывоз ТКО в Кондинском районе будет немногим более 111 рублей.

«Основным принципом новой системы является внедрение одного регионального оператора, ответственного за весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО. А конечная цель реформы – увеличение показателей утилизации отходов, ввод в эксплуатацию новых мощностей по их обработке, сортировке, переработке, сокращение мест несанкционированного размещения», – резюмировал начальник отдела по обращению с отходами управления промышленной политики департамента промышленности Югры Артем Чурсин.

По его словам, за два года департаментом промышленности была разработана вся необходимая нормативно-правовая база для деятельности регоператора по обращению с ТКО, включая территориальную схему обращения с отходами.

Упомянутой схемой установлено две зоны деятельности оператора – северная и южная. По итогам конкурса, состоявшегося в апреле, был выбран региональный оператор – сроком на 10 лет заключены соглашения с акционерным обществом «Югра-Экология».

«С 1 октября оператор приступил к своей деятельности в Урае, Ханты-Мансийске и Кондинском районе. 19 декабря были утверждены тарифы на всю южную зону деятельности, которая включает 11 муниципалитетов. Переход на новую систему обращения с отходами в этой зоне начнется с 1 января 2019 года», – заявил Чурсин.

Ханты-Мансийск, служба информации

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