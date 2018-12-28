Скандал в югорском селе: на зарплату главы потратят в 15 раз больше, чем на спорт и культуру

В югорском селе Леуши случился политический скандал. В четверг, 27 декабря, члены Совета депутатов сельского поселения повысили заработную плату главе Павлу Злыгостеву. Теперь он будет получать около 2 млн рублей в год (практически в два раза больше, чем бывший мэр Петр Плотников).

По словам начальника отдела финансово-бюджетной политики Натальи Столбовой, рост зарплаты связан с увеличением нагрузки. При этом Кондинский район является самым депрессивным районом в Югре и занимает последнее место по доходам населения (средняя заработная плата около 20 тыс. рублей).

В тоже время Злыгостев является одним из самых богатых чиновников в Кондинском районе. В собственности у него имеются две квартиры, частный дом, земельный участок площадью 1 200 кв. м. и два автомобиля, один из них кроссовер INFINITI QX60, стоимостью от 2 млн рублей, – сообщил депутат Леонард Насибуллин

«Разве мы не провоцируем людей, когда чиновники ездят на дорогих машинах и носят дорогие часы? – говорит он. – Почему мы принимаем решение о повышении заработной платы, когда новая администрация еще ничего не сделала (Павел Злыгостев занял пост в конце сентября 2018 года – прим.ред.)».

Депутат отметил, что в принятом бюджете поселения на 2019 год расходы на спортивные мероприятия в 4-х поселках (Дальний, Ягодный, Лиственичный и Леуши) составят всего 42 тыс. рублей, а на культурно-досуговые мероприятия – 92 тыс. рублей. Расходы на повышение зарплаты главы превысят все затраты на спорт и культуру в поселении вместе взятые.

Несмотря на это, Совет депутатов большинством голосов согласовал увеличение зарплаты главе Леушей с нового года.

Кондинский район, служба информации

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